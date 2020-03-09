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Коронавирус: Украинца с российским паспортом отправляют лечится в ОРДЛО

Коронавирус: Украинца с российским паспортом отправляют лечится в ОРДЛО
12:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В РФ решили, что раз мужчина имеет регистрацию в ОРДЛО, значит и лечится от коронавируса он должен там же.

На территории Российской Федерации находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Больной - гражданин Украины, который незаконно получил паспорт РФ. Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на данные разведки.

"По данным разведки, на территории Российской Федерации находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.

Этот мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стала владельцем российского паспорта. Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - сообщили в пресс-центре.

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В сообщении отмечается, что "в ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одной из больниц на территории ОРДЛО".

Напомним, по данным Минздрава, на данный момент медики проверяют 9 сообщений о подозрении на коронавирус, о новых случаях заражения не сообщается.

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РФ, Коронавирус, ОРДЛО, Covid-19.
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