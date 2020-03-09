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Из-за коронавируса Папа Римский нарушил вековую традицию

Из-за коронавируса Папа Римский нарушил вековую традицию
15:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Из-за вспышки коронавирус Папа Римский Франциск впервые провел воскресную службу в формате онлайн-трансляции.

Папа Римский Франциск с целью избежать распространения коронавируса впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции.

Как сообщает Vatican News, во время выступления понтифик находился в библиотеке Апостольского дворца, откуда велась трансляция, а не как обычно - с балкона на площади Святого Петра.

Такой формат службы в Ватикане избрали по просьбе итальянских властей для того, чтобы "избежать риска распространения COVID-19" из-за больших групп людей, которые собираются на нее.

Папа выразил свою солидарность жертвам болезни и заверил в своих молитвах за них.

"Я объединяюсь со своими братьями епископами, чтобы поощрить верующих жить в этот нелегкий момент с сильной верой, уверенной надеждой и жаром милосердия", - подчеркнул Франциск во время службы.

Коронавирус в Италии: количество жертв быстро растет

Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболеванием была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на 8 марта в мире зарегистрировали 106 тыс. 161 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 594 летальных, выздоровели 59 тыс. 942 человека. Среди европейских стран больше всего больных зафиксировано в Италии - 5 тыс. 883 человека.

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Италия, Ватикан, Коронавирус, Папа Римский Франциск.
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