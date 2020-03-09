Коронавирус в Италии: количество жертв быстро растет

Новости мира:В Италии от коронавируса умерли 366 человек, более 6 тысяч - инфицированные.

Количество людей, умерших от коронавируса в Италии, эпицентре вспышки вируса в Европе, за день увеличилось на 133 человека и составило 366.

Как сообщает Rai News, об этом заявили в агентстве гражданской защиты Италии.

Количество зараженных в стране выросло на 1326 случаев за сутки и составило 6387. Из них 3557 человек - госпитализированы, 650 находятся в отделениях интенсивной терапии, 2180 - в самоизоляции.

Вылечились от вируса 622 человека. Из 133 случаев новых смертей самое большое количество, 113, зафиксировано в Ломбардии. Абсолютное большинство погибших - люди пожилого возраста.

Такой стремительный рост происходит на фоне радикальных мер со стороны властей, в рамках которых почти 16 млн человек в 15 провинциях оказались на карантине.

Премьер-министр Джузеппе Конте также объявил о закрытии школ, спортзалов, музеев, ночных клубов и других площадок по всей стране. Ограничения

Напомним, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение отправиться на карантин из-за подозрений на Covid-19.