Президент Португалии добровольно отправился на карантин из-за коронавируса

Новости мира:Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение отправиться на карантин из-за подозрений на Covid-19.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза добровольно решил соблюдать карантин из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом. Об этом сообщает DW.

Как заявил политик, на протяжении ближайших двух недель он не собирается принимать участия ни в каких публичных мероприятиях и встречах в Португалии и за рубежом.

Соблюдать карантин ди Соуза решил потому, что на прошлой неделе он встречался с учениками школы на севере Португалии, которую через какое-то время после этого закрыли из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом.

На сайте президента Португалии сказано, что ни заболевший школьник, ни его класс не принимали участия во встрече с главой государства. При том что у него нет никаких симптомов заражения опасной инфекцией, ди Соуза все-таки решил добровольно соблюдать требования Минздрава, чтобы "подать остальным хороший пример", говорится в документе.

По данным на утро 9 марта, в Португалии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ни один из них не привел к смерти пациента.

Напомним, в Италии коронавирусом заразился начальник Генштаба.