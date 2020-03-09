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Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess

Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess
08:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада проведет эвакуацию своих граждан с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине у берегов Калифорнии.

Правительство Канады заявило о намерении эвакуировать всех граждан страны, изъявивших такое желание, с борта круизного лайнера Grand Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Канады.

“После вспышки COVID-19 на борту круизного судна, правительство Канады заказало самолет для эвакуации с лайнера Grand Princess, пришвартованного вблизи западного побережья США”, - рассказали в дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что спецсамолет доставит канадцев на военную базу в провинции Онтарио, где всех пассажиров и членов экипажа ждет двухнедельный карантин.

“Перед посадкой в самолет пассажиры пройдут медицинскую проверку. Если у них обнаружат симптомы, посадка будет запрещена, вместо этого состоится дополнительная проверка для определения дальнейших шагов”, - говорится в заявлении.

Пассажирам лайнера Grand Princess разрешат сойти на берег Калифорнии

В МИД Канады отметили, что организовали эвакуацию в ответ на запрос США: “Учитывая наш общий рубеж, Канада признает важность сотрудничества с Соединенными Штатами для ограничения распространения COVID-19 в Северной Америке и за ее пределами”, - подытоживает министерство.

 Как сообщалось, по информации Госдепа, на борту круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине у берегов Калифорнии в связи с обнаружением коронавируса, находятся 49 граждан Украины.

По информации вице-президента США Майка Пенса, коронавирус подтвержден у 19 членов экипажа судна и двух пассажиров.

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США, Калифорния, Канада, Круизный лайнер, Коронавирус, Grand Princess.
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