Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess

Новости мира:Канада проведет эвакуацию своих граждан с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине у берегов Калифорнии.

Правительство Канады заявило о намерении эвакуировать всех граждан страны, изъявивших такое желание, с борта круизного лайнера Grand Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Канады.

“После вспышки COVID-19 на борту круизного судна, правительство Канады заказало самолет для эвакуации с лайнера Grand Princess, пришвартованного вблизи западного побережья США”, - рассказали в дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что спецсамолет доставит канадцев на военную базу в провинции Онтарио, где всех пассажиров и членов экипажа ждет двухнедельный карантин.

“Перед посадкой в самолет пассажиры пройдут медицинскую проверку. Если у них обнаружат симптомы, посадка будет запрещена, вместо этого состоится дополнительная проверка для определения дальнейших шагов”, - говорится в заявлении.

В МИД Канады отметили, что организовали эвакуацию в ответ на запрос США: “Учитывая наш общий рубеж, Канада признает важность сотрудничества с Соединенными Штатами для ограничения распространения COVID-19 в Северной Америке и за ее пределами”, - подытоживает министерство.

Как сообщалось, по информации Госдепа, на борту круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине у берегов Калифорнии в связи с обнаружением коронавируса, находятся 49 граждан Украины.

По информации вице-президента США Майка Пенса, коронавирус подтвержден у 19 членов экипажа судна и двух пассажиров.