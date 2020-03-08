Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
"Марш женщин" в Киеве: полиция отчиталась о ситуации
"Марш женщин" в Киеве: полиция отчиталась о ситуации
Сделка с РФ сорвалась: Саудовская Аравия снижает цены на нефть
Сделка с РФ сорвалась: Саудовская Аравия снижает цены на нефть
Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты мужского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
"В целом было довольно весело": Джаред Лето рассказал, как едва не погиб (Фото)
Джаред Лето рассказал, как едва не погиб (Фото)

Пассажирам лайнера Grand Princess разрешат сойти на берег Калифорнии

Пассажирам лайнера Grand Princess разрешат сойти на берег Калифорнии
15:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:После прибытия лайнера в порт Окленда всех пассажиров доставят в карантинные учереждения.

Круизному лайнеру Grand Princess, где произошла вспышка коронавируса, разрешат причалить к побережью Калифорнии.

Об этом информирует CBS.

"Пассажирам пораженного коронавирусом лайнера, который больше двух дней находится у побережья Северной Калифорнии, разрешат причалить в Окленде, где пассажиры высадятся и будут доставлены в карантинные учреждения", - заявили местные чиновники.

"Судно прибудет в порт Окленд в понедельник", - ответили на запрос CBS местные чиновники.

СМИ: коронавирус добрался до Болгарии

Сначала чиновники заявили, что корабль, на котором находятся более 3500 пассажиров и членов экипажа из 54 стран, прибудет в порт в воскресенье, но потом быстро изменили план.

Как отмечается, в Окленде пассажиры лайнера смогут сойти на берег и будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится минимум 2 дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение вирусом Covid-19.

Кроме того, пассажиры лайнера, проживающие в Калифорнии, будут помещены на карантин в местные медицинские учреждения. Всех остальных пассажиров разместят на других объектах в разных штатах. На судне останутся в изоляции члены экипажа судна.

Эпидемия не сбавляет обороты: коронавирус за сутки лишил жизни полсотни иранцев

Как сообщалось, по информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, что стоит на карантине у берегов Калифорнии из-за обнаружения коронавируса, находятся 49 граждан Украины.

По информации вице-президента США Майка Пенса, у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США, был обнаружен коронавирус. Всего на лайнере протестировали 46 человек. Из 21 человека с положительным результатом 19 члены экипажа корабля, двое - пассажиры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Калифорния, Круизный лайнер, Коронавирус, Grand Princess.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
03 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
04 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
05 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь