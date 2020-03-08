Пассажирам лайнера Grand Princess разрешат сойти на берег Калифорнии

Новости мира:После прибытия лайнера в порт Окленда всех пассажиров доставят в карантинные учереждения.

Круизному лайнеру Grand Princess, где произошла вспышка коронавируса, разрешат причалить к побережью Калифорнии.

Об этом информирует CBS.

"Пассажирам пораженного коронавирусом лайнера, который больше двух дней находится у побережья Северной Калифорнии, разрешат причалить в Окленде, где пассажиры высадятся и будут доставлены в карантинные учреждения", - заявили местные чиновники.

"Судно прибудет в порт Окленд в понедельник", - ответили на запрос CBS местные чиновники.

Сначала чиновники заявили, что корабль, на котором находятся более 3500 пассажиров и членов экипажа из 54 стран, прибудет в порт в воскресенье, но потом быстро изменили план.

Как отмечается, в Окленде пассажиры лайнера смогут сойти на берег и будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится минимум 2 дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение вирусом Covid-19.

Кроме того, пассажиры лайнера, проживающие в Калифорнии, будут помещены на карантин в местные медицинские учреждения. Всех остальных пассажиров разместят на других объектах в разных штатах. На судне останутся в изоляции члены экипажа судна.

Как сообщалось, по информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, что стоит на карантине у берегов Калифорнии из-за обнаружения коронавируса, находятся 49 граждан Украины.

По информации вице-президента США Майка Пенса, у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США, был обнаружен коронавирус. Всего на лайнере протестировали 46 человек. Из 21 человека с положительным результатом 19 члены экипажа корабля, двое - пассажиры.