СМИ: коронавирус добрался до Болгарии

Новости мира:Болгарские СМИ сообщают о первых случаях коронавируса в стране.

В Болгарии зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом - заболели 27-летний мужчина и 75-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БГНЕС.

"Первые два случая коронавируса в Болгарии. Они зарегистрированы в Плевене и Габрово. Два пациента - мужчина и женщина - дали положительный результат на первый и второй тесты. Мужчине 27 лет, женщине 75 лет. Поиск всех лиц, с которыми они связались, уже начался", - сообщает СМИ.

Отмечается, что они находятся в хорошем состоянии, в больничных инфекционных палатах.

Глава Военно-медицинской академии генерал-майор Вентзислав Мутафчиски заявил, что эти данные не надежны.

"Это ненадежные данные, и мы продолжаем дальнейшие исследования и установления контактных лиц. Образцы уже едут в Софию", - добавил он.

Сообщается, что эти два пациента не соответствовали профилю - они не выезжали за границу и не были склонны к риску.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 8 марта 2020 года было зарегистрировано 106 161 случай заболевания COVID-19, из них 3594 закончились смертью, в то же время 59 942 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 25 302 случая в 92 странах/территориях/регионах.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.