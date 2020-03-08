Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
"Марш женщин" в Киеве: полиция отчиталась о ситуации
"Марш женщин" в Киеве: полиция отчиталась о ситуации
Сделка с РФ сорвалась: Саудовская Аравия снижает цены на нефть
Сделка с РФ сорвалась: Саудовская Аравия снижает цены на нефть
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

СМИ: коронавирус добрался до Болгарии

СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
15:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Болгарские СМИ сообщают о первых случаях коронавируса в стране.

В Болгарии зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом - заболели 27-летний мужчина и 75-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БГНЕС.

"Первые два случая коронавируса в Болгарии. Они зарегистрированы в Плевене и Габрово. Два пациента - мужчина и женщина - дали положительный результат на первый и второй тесты. Мужчине 27 лет, женщине 75 лет. Поиск всех лиц, с которыми они связались, уже начался", - сообщает СМИ.

Отмечается, что они находятся в хорошем состоянии, в больничных инфекционных палатах.

Губернатор итальянского региона Пьемонт "подхватил" коронавирус

Глава Военно-медицинской академии генерал-майор Вентзислав Мутафчиски заявил, что эти данные не надежны.

"Это ненадежные данные, и мы продолжаем дальнейшие исследования и установления контактных лиц. Образцы уже едут в Софию", - добавил он.

Сообщается, что эти два пациента не соответствовали профилю - они не выезжали за границу и не были склонны к риску.

Бабиш: Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 8 марта 2020 года было зарегистрировано 106 161 случай заболевания COVID-19, из них 3594 закончились смертью, в то же время 59 942 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 25 302 случая в 92 странах/территориях/регионах.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Эпидемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
03 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
04 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
05 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь