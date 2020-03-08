Губернатор итальянского региона Пьемонт "подхватил" коронавирус

Новости мира:Глава региона Пьемонт в Италии заразился коронавирусом.

У главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио медики обнаружили коронавирус, сообщает в воскресенье агентство Associated press.

Накануне президент итальянского региона Лацио с центром в Риме Никола Дзингаретти также сообщил, что болен коронавирусом. В связи с этим губернатор принял решение поместить себя под карантин.

Ранее президент Ломбардии Аттилио Фонтана объявил, что он отправится в карантин после того, как у одного из его ближайших помощников подтвердили факт заражения коронавирусом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее подписал указ, распространяющий ограничения на въезд и выезд на всю автономную область Ломбардия и еще 14 северных провинций страны для сдерживания распространения коронавируса

По данным Corriere della Sera, новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.

В субботу вечером число случаев COVID-19 в стране превысило 5 тыс., более 230 человек скончались.