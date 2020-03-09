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В парижском Диснейленде у одного из работников обнаружили коронавирус

В парижском Диснейленде у одного из работников обнаружили коронавирус
20:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Париже в Диснейленде у одного из работников обнаружили коронавирус, парк пока не планируют закрывать.

Диснейленд в Париже перешел на усиленные меры безопасности из-за своего работника, у которого с помощью теста обнаружился коронавирус, но парк пока закрывать не будут.

Об этом сообщает Daily Mail.

"У одного из сотрудников парижского Диснейленда тест на коронавирус показал положительный результат. Однако развлекательный парк будет продолжать работать дальше с усиленными мерами безопасности - посетителям будут давать гель для рук и советовать держать дистанцию в очередях", - говорится в сообщении.

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При этом администрация парка отмечает, передают французские СМИ, зараженная особа работала "за кулисами" и не контактировала с посетителями. Сейчас сотрудники парижского Диснейленда проверяют своих коллег, которые так или иначе контактировали с зараженным работником. 

Следует напомнить также, что ранее в Париже закрыли вход в галерею Лувр, а Эйфелева башня принимает платежи посетителей только банковской карточкой, поскольку существуют опасения, что вирус может передаваться через деньги.

Ранее в Париже запретили вход в галерею Лувра, но Диснейленд и Эйфелева башня остались открытыми. Однако Эйфелева башня принимает платежи лишь только с помощью банковской карты на фоне опасений, что вирус может передаваться через наличные. 

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Как известно, парк Диснейленд в Токио сейчас закрыт для посетителей, а в Шанхае не работает еще с 25 января - его вскоре планируют частично открыть.

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Париж, Заболевание, Диснейленд, Заражение, Коронавирус.
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