Италия вводит карантин по всей стране

Новости мира:От коронавируса в Италии умерло уже 463 человека.

Правительство Италии распространяет строгие меры карантина против коронавируса, включающие запрет публичных собраний, на всю территорию страны. Об этом в телевизионном обращении заявил глава правительства Италии Джузеппе Конте, передает BBC.

«Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что гражданам будет разрешено выезжать только на работу и по крайней семейной необходимости», - говорится в сообщении.

Глава правительства добавил, что меры, которые вводятся со вторника, направлены на защиту наиболее уязвимых членов общества.

Как сообщалось, 8 марта правительство Италии ввело строгие ограничения по территории Ломбардии (регион, состоящая из 12 провинций) и еще 11 провинций на севере страны.

На этой территории закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Этот карантин был введен по крайней мере до 3 апреля.