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Дело МН-17: Четверо подозреваемых по делу MH17 снова не явились на суд в Нидерландах

Дело МН-17: Четверо подозреваемых по делу MH17 снова не явились на суд в Нидерландах
11:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Прокуратура Нидерландов должна выступить с презентацией по расследованию уничтожения самолета МН-17.

Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17 снова не явился на суд в Нидерландах.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс во время открытия второго дня слушаний по делу МН17 в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама).

"Суду известно, что ни один из подозреваемых не явился сегодня", - сказал Стейнгаюс.

При этом судья добавил, что сегодня государственная прокуратура Нидерландов должна выступить с презентацией положения дел в расследовании сбития самолета Малайзийских авиалиний.

Как сообщалось ранее, 9 марта начался судебный процесс по первым четырем подозреваемым по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание.

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В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российская адвокат Елена Кутьина.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате.

В суд от прокуроров поступила информация, что в настоящее время 49 родственников, желающих воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию об ожиданиях от суда и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

Напомним, первый день судебного заседания по делу MH17 подошел к концу. 

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Нидерланды, Гаага, МН-17, Дело МН-17.
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