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Катастрофа МН-17: Путин может получит статус обвиняемого

Катастрофа МН-17: Путин может получит статус обвиняемого
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Владимир Путин и Сергей Шойгу могут стать подозреваемыми в деле о катастрофе самолета МН-17.

Во время судебного процесса по делу о катастрофе рейса МН17 среди обвиняемых может появиться и президент РФ Владимир Путин, что сделает его "токсичным" для международных контактов.

Об этом заявил российский журналист-расследователь, главный редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире Радио Свобода во время трансляции, посвященной началу судебного процесса по делу МН17.

"Сейчас, например, на 9 Мая (президент Франции) Эмманюель Макрон намерен приехать в Москву, моральная готовность к "business as usual" имеется у многих европейских политиков. А теперь представьте, что кроме нынешних четырех обвиняемых среди обвиняемых появятся также Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ред.), Бортников (директор ФСБ РФ Александр Бортников - ред.) - и это, скорее всего, произойдет. Возможно, появится даже Владимир Путин. Конечно, политические потери от контактов с таким "токсичным" президентом будут значительно большими", - отметил Доброхотов.

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По его мнению, главное значение судебного процесса в Гааге заключается именно в том, что он приведет к политическим потерям для России и Кремля.

Российский журналист-расследователь убежден, что Кремль не пойдет по пути Ирана, который признал уничтожение украинского авиалайнера под Тегераном, и будет продолжать отрицать свою причастность к уничтожению малайзийского самолета над Донбассом, ведь в противном случае руководству РФ придется признать факт вооруженной агрессии против Украины.

"Здесь ситуация совершенно иная, ведь Boeing был сбит над территорией Украины. Даже если они (руководство РФ - ред.) скажут, что это даже не солдат, а какой-то сепаратист нажал на кнопку, а руководство тут ни при чем, то это все равно будет признанием того, что тяжелая военная техника была отправлена на территорию другого государства. А по всем определениям - и в соответствии с международными договорами, и российским уголовным правом, - это вооруженная агрессия в отношении другого государства", - заявил Доброхотов.

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Он указал на то, что отправка такого типа вооружения на территорию другой страны не могла происходить без решения верховного главнокомандующего, которым в России является президент Владимир Путин.

"Понятно, что без решения верховного главнокомандующего отправить военную технику на территорию другой страны просто невозможно. Если они будут такое заявлять, что это была просто какая-то инициатива курской бригады - взять и похитить этот "Бук" и каким-то странным, мистическим образом, перевезти его через границу - то никто в это не поверит, это будет просто смешно", - заявил главный редактор издания, которое сделало несколько расследований относительно МН17 и нашло двоих генералов российского ГРУ, которых разыскивало международное следствие.

По убеждению Доброхотова, стратегия руководства РФ в отношении суда в Гааге по делу МН17 заключается в том, чтобы "отвлечь внимание от этого процесса, затянуть время побольше и снизить политические потери".

Как сообщалось ранее, в Нидерландах 9 марта начался суд по делу уничтоженного самолета рейса МН17.

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" - это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все трое - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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Все по теме:

Нидерланды, Гаага, Владимир Путин, МН-17, Катастрофа МН-17, Дело МН-17.
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