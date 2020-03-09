Дело МН-17: Сторона защиты должна определиться с возможность подать предварительные протесты

Новости мира:Сегодня в Гаага проходить судебное заседание в деле о сбитом самолете МН-17.

Сторона защиты подозреваемых по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 должна определиться с возможностью подачи предварительных возражений относительно позиции стороны обвинения от Государственной прокуратуры Нидерландов.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама) по делу МН17.

Судья отметил, что между Государственной прокуратурой Нидерландов как стороной обвинения, стороной защиты четырех подозреваемых и судом происходит переписка.

"Сторона защиты отметила, что пока не может избрать позицию по вопросу, подавать предварительные возражения или нет", - заявил он.

Кроме того, как сказал судья, сторона защиты сообщила, что будет заинтересована обсудить на слушаниях вопросы, касающиеся необходимости дальнейшего дополнительного расследования дела в случае подачи соответствующего ходатайства.

В то же время, Стейнгаюс отметил, что сторона защиты только недавно получила материалы дела, которые оформлены на нидерландском языке, и поэтому адвокаты не имели возможности обсудить эти материалы со своим клиентом - россиянином Олегом Пулатовым (одним из четырех подозреваемых).

"Строго говоря, уголовный судебный процесс должен подождать до тех пор, пока сторона защиты должным образом не подготовится для того, чтобы определить, будет ли она подавать так называемые предварительные возражения", - сказал Стейнгаюс.

Также, по его словам, необходимо выяснить, хочет ли сторона защиты подать ходатайство о необходимости дальнейшего расследования дела.

"Это будет предусматривать, что слушания не смогут быть продолженными", - сказал судья.

В этой связи он заявил, что во время переписки между стороной защиты россиянина Олега Пулатова, прокуратурой и судом обсуждалась возможность, что сегодня на слушаниях может быть принято решение, что адвокаты подозреваемого в начале очередного раунда слушаний, которые должны состояться в июне, должны подать предварительные возражения.

"И также они в то же время (в июне) могут подать ходатайство о дальнейшем расследовании, и это ходатайство будет рассмотрено и изучено судом для того, чтобы определить, необходимо ли это", - сказал Стейнгаюс.

Судья добавил, что перед этим еще должно состояться представление обвинения прокуратурой.

Представители прокуратуры и защиты не возражали против такого порядка работы, и поэтому суд поддержал решение, что защита предварительные возражения сможет подать в июне.

В то же время, мартовский раунд слушаний на этой неделе продолжается, и в частности по процедурным вопросам.