Новости мира:Судьи хотят выяснить, на каком этапе сейчас находится расследование дела МН-17

Материалы уголовного расследования по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 насчитывают 36 тысяч страниц.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в ходе заседания в судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама) по делу МН17.

Судья сообщил, что на сегодняшнем заседании необходимо выяснить, на каком этапе находится уголовное расследование. «Готово ли дело к рассмотрению по существу или необходимо дальнейшее расследование. Это вопросы, которые сегодня находятся в повестке дня», - сказал Стейнгаюс.

Он добавил, что материалы дела в настоящее время насчитывают 36 тысяч страниц и огромное количество мультимедийных файлов в цифровом виде.

Стейнгаюс заявил, что до начала сегодняшнего заседания не было известно, кто из четырех обвиняемых будет лично присутствовать на заседании. Отмечается, что ни один из них лично не явился на заседание.

Судья также отметил, что двое нидерландских адвокатов, защищающих обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова, уже в течение нескольких недель имеют доступ к материалам дела для ознакомления.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский, российский террорист Олег Пулатов и украинский террорист Леонид Харченко.