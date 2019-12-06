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Замглавы МИД Украины Божок встретился с послом Австралии: обсуждали дело МН-17

Замглавы МИД Украины Божок встретился с послом Австралии: обсуждали дело МН-17
20:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Замглавы МИД Украины Егор Божок провел встречу с послом Австралии в Украине Мелиссой О'Рурк.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок провел встречу с послом Австралии в Украине Мелиссой О'Рурк и обсудил с ней, в частности, прогресс в ходе расследования обстоятельств крушения "Боинга" Малазийских авиалиний рейса МН-17 в 2014 году на Донбассе.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, начало судебных слушаний по этому делу начнется в Нидерландах в марте 2020 года.

"В ходе встречи собеседники обсудили пути дальнейшего расширения всестороннего двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере борьбы с международным кибер-терроризмом и развития совместных проектов в аэрокосмической промышленности, а также взаимной поддержки в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

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Божок выразил благодарность за непоколебимую поддержку Австралией территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Австрия, МИД Украины, Егор Божок, Мелиса О'Рурк, Дело МН-17.
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