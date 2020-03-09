Суд Гааги рассматривает дело МН17 (Видео)

Новости мира:В нидерландском суде проходят слушания по катастрофе малазийского Boeing в небе над Донецком.

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Для слушание этого дела назначены трое судей. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Другие двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. К процессу также привлекли двух резервных судей. Это Даан Гласс и Эдит Поппе-Гилесен.

Резервные судьи нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов. До этого все судьи в основном вели уголовные дела.Также в зале находится украинская делегация. От Украины в деле MH17 Международную следственную группу возглавляет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Для представителей СМИ у судебного комплекса "Схипхол" возвели пресс-центр. Времянка расположена напротив судебного комплекса "Схипхол" (здание строгого режима с усиленными мерами безопасности и помещениями для содержания подсудимых) и может вместить около 500 представителей СМИ. В пресс-центре обеспечили прямую трансляцию судебногоВ связи с распространением коронавируса, в пресс-центре можно получить антисептики для рук. Всех, кто болеет или плохо себя чувствует, призывают не посещать слушания.Как сообщал Укринформ, для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги, зарезервировали на год. Известен предварительный график слушаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить через видеосвязь.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения "Бука". Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается громкий судебный процесс по делу авиакатастрофы рейса МН17 17 июля 2014 года.