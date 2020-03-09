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Понедельник, 09.03.2020
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Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс

Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается громкий судебный процесс по делу авиакатастрофы рейса МН17 17 июля 2014 года.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 начнется в судебном комплексе “Схипхол” 9 марта 2020 года в 10 утра по местному времени. Будет председательствовать судья Гендрик Стейнгаюс. Другие двое судей – Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Все они нидерландцы. Дело будут рассматривать в крупнейшем зале суда – D. Процесс будет открытым. Слушания непосредственно в зале будут фиксировать пять камер, будет идти прямая трансляция.

Процесс будет проходить на нидерландском и английском языках.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный примерно в 50 км от Гааги зарезервировали на год. Известен предварительный график слушаний: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

Как сообщалось, 19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ Генерального штаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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Один из подозреваемых - подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Суд, Нидерланды, Гаага, Донбасс, MH17, Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", КатастрофаМН17.
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