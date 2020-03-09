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Суд по MH17: более 80 родственников погибших потребуют компенсации

Суд по MH17: более 80 родственников погибших потребуют компенсации
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Восемь десятков родственников погибших в катастрофе рейса MH17 планируют запросить денежную компенсацию.

Более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года, намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу, заявил председательствующий судья в окружном суде Гааги, где в понедельник начался судебный процесс.

"На данный момент 49 человек (родственников погибших - ред.) высказали желание выступить в суде, 82 - обратиться к суду письменно, 84 - обратиться за денежными компенсациями", - сказал судья.

По его словам, цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией.

Напомним, ранее стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17. На этой неделе заседания будут проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 по киевскому времени. Также сообщалось, что для судебных заседаний зарезервировано несколько дат в 2020 и 2021 годах

Отметим, уголовное дело уже состоит из 36 тыс. страниц, и по ходу судебного процесса будет расти, так как по законодательству Нидерландов можно добавлять в дело новые данные.

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Катастрофа самолета МН17, который летел по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. В результате нее погибли 298 пассажиров и членов экипажа. По количеству жертв замыкает топ-10 крупнейших авиакатастроф в истории.

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Суд, Нидерланды, Гаага, Донбасс, MH17, Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", КатастрофаМН17, Суд по MH17.
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