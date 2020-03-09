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Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
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Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения

Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Для вынесения решения по делу MH17 суду понадобится более 14 дней.

Председательствующий в судебном процессе по рассмотрению обвинения четырех лиц, обвиняемых в причастности к трагедии рейса МН17 судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) уверен, что для вынесения решения в деле о причастности четырех лиц к трагедии МН17 понадобиться больше времени, чем обычно – более 14 дней.

Об это судья сообщил в понедельник в ходе первого судебного заседания. "Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В этом случае это займет больше времени", - объявил Стэйнхаус.

Председательствующей сообщил о том, в какой последовательности будут проходить те или иные действия в суде, после чего он проанализировал, были ли должным образом проинформированы подозреваемые. Как известно, это три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. 

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Стэйнхаус констатировал, что никто из подозреваемых в суд не явился. После чего он задал вопрос двум адвокатам, в полной ли мере они представляют интересы Олега Пулатова, на что получил утвердительный ответ. Сообщив все детали того, как доставлялись обвинения подозреваемым, судья пришел к выводу, что повестки доставлялись должным образом и вовремя. В то время, как "не было никаких признаков о том, что Гиркин и Харченко получили повестки, Дубинскому было известно о том, что он должен явиться в суд". "Суд не сомневается, что им всем известно об этом суде. Несмотря на то, что они знали, они воздержались от присутствия", - констатировал судья.

После этого он предоставил слово обвинению. Представитель прокуратуры заявила, что эти четверо причастны к организации доставки смертельного оружия. "Они организовали смертельное оружие – Бук был транспортирован в Украину и доставлен на место, откуда была запущена ракета и сбит МН17. Они также вовлечены в возвращение оружия", - сказала она. А потому они обвиняются в смерти всех, кто находился на борту МН17. Представитель прокуратуры зачитала имена погибших.

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Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов.

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Авиакатастрофа, Суд, Нидерланды, MH17, Хэндрик Стэйнхаус.
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