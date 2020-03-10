Польша устанавливает новые правила на границе с Украиной

Новости мира:Власти Польши вводят санитарный контроль на восточной границе.

Польша во вторник, 10 марта, ввела санитарный контроль на восточной границе, в частности, и с Украиной, и в портах на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел и администрации страны Павел Шефернакер, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Служащий добавил, что на границе со странами, которые не принадлежат к Шенгенской зоне, такие процедуры, как измерение температуры, будут применяться ко всем пассажирам.

"Прежде всего Россия, Украина, Беларусь и Литва. Там, где мы находимся в Шенгене, то есть в Литве, там будет контроль, как на западной границе", - сказал заместитель министра внутренних дел и администрации.

По его словам, на границе с Беларусью, Украиной и Россией обязательными будут карточки расположения и измерения температуры, а процедуры должны охватывать "всех, кто пересекает границу, включая легковые автомобили".

"Сегодня такие действия также начинаются на паромах, которые добираются до польских портов - Гдыня, Гданьск, Свиноуйсьце", - отметил политик.

С понедельника начались санитарные инспекции на границе с Германией и Чехией, в пунктах, где ежедневно ездит больше всего автобусов.

Польша - одна из первых стран, которая приняла такое решение.