МИД советует украинцам временно отказаться от поездок в Италию

Новости Украины:Украинцам советуют сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины в Италии.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины.

"В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику", - говорится в сообщении.

Находящимся в Италии украинцам необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать рекомендации и законные требования местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности относительно ограничений на перемещение внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей.

Также украинцам рекомендуется сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на ресурсе: https://friend.mfa.gov.ua.

Гражданам Украины, находящимся в Италии, надо следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения этой страны.

Следует регулярно и тщательно мыть руки (не менее 20 секунд, водой и мылом или дизенфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами; избегать близких контактов с лицами, имеющими признаки острых респираторных заболеваний; не касаться руками глаз, носа и рта, пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом; регулярно протирать поверхность химическими дезинфицирующими средствами (убить коронавирус могут средства с содержанием отбеливателя / candeggina, хлора / cloro, растворителей/solventi, 75-процентного етанола/etanolo al 75%, пероцтовой кислоты/acido peracetico, хлороформа / cloroformio), использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным: не считаются опасными товары, изготовленные в Китае или пакеты, полученные из Китая (коронавирус не живет слишком долго на поверхности) всегда мыть руки после контакта с животными.

В случае повышенной температуры, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, звонить на номер «горячей» линии 1500.

В МИД напомнили, что соответствующий страховой полис необходим гражданам Украины для поездок за границу.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуется гражданам Украины безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» на территории Италии в Посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), Генеральное консульство Украины в Милане (+39 3487 254 038) и Генеральное консульство Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).

Как сообщалось ранее, власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижение или путешествия возможны лишь в крайней необходимости. В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля.

На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 мартае выросли с 366 до 463 человек. После Китая Италия наиболее поражена распространением болезни.

Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии.

Ранее карантинные мероприятия были введены только в нескольких северных регионах страны.