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Вторник, 10.03.2020
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Что делать после посещения страны с коронавирусом: советы МОЗ

Что делать после посещения страны с коронавирусом: советы МОЗ
10:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Минздраве дали рекомендации для путешественников, которые вернулись из стран с коронавирусом.

Эксперты Министерства здравоохранения разработали рекомендации, которые помогут снизить риск инфицирования для тех, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.

Советы Минздрава: 

1.Если Вы обнаружили у себя признаки ОРВИ и/или повышения температуры, лучше оставайтесь дома.

2. Попытайтесь самоизолироваться

3. Позвоните своему семейному врачу

4. Сообщите врачу, если вы в течение последних 14-ти дней вернулись из страны, в которой зафиксированы случаи заболеваний на коронавирус COVID-19, или же общались с инфицированным человеком

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 10 марта превысило 114 тыс. человек.

На планете уже более 100 стран, где выявили вирус.

Еще в двух странах подтвердили случаи коронавируса

О таких цифрах сообщается в данных портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом. В целом в мире инфицирование вирусом COVID-19 выявлено в 115 странах.

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Минздрав, МОЗ, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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