В Европу прибыла оперативная группа стратегических бомбардировщиков США

Новости мира:США перебрасывает бомбардировщики B-2 в Европу.

Оперативная группа стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit Stealth Bomber прибыла на авиабазу Лажеш, что на Азорских островах (Португалия), для проведения учебных тренировок.

Об этом сообщается на официальном сайте Воздушных сил США в Европе и Африке.

"Самолеты будут выполнять задания на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США", - говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркивается, что интеграция с союзниками по НАТО, партнерами и другими совместными подразделениями является вкладом в готовность наступательных сил и позволяет командованию строить прочные и стратегические отношения, необходимые для противодействия широкому кругу глобальных вызовов.

Как отмечается, на авиабазе Лажеш дислоцируется 65-я группа наземного обслуживания, задачей которой является оказание поддержки в операциях, обеспечение экспедиционных перемещений истребителей, военных самолетов и глобальная связь с командирами боевых подразделений.