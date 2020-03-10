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Договор с Талибаном: США начали выводить войска из Афганистана

Договор с Талибаном: США начали выводить войска из Афганистана
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:США начали вывод войск из Афганистана после мирного соглашения с Талибаном.

США начали выводить свои войска из Афганистана, что предусмотрено мирным соглашением с радикальным исламистским движением "Талибан".

Об этом сообщил пресс-секретарь военных США в Афганистане Сонни Леггетт, информирует Deutsche Welle.

Предполагается, что в течение 135 дней число американских солдат в Афганистане уменьшится с нынешних более 12 тыс. до 8,6 тыс.

Леггетт заявил, что, несмотря на начало вывода, американские военнослужащие в Афганистане имеют "все военные средства" для борьбы с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство" и для поддержки афганской армии.

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Как сообщалось ранее, 29 февраля Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Благодаря договоренностям в Афганистане должна прекратиться война, которая длится 18 лет.

Согласно документу, США за 14 месяцев должны вывести из Афганистана все свои войска, если талибы будут соблюдать договоренности.

10 марта должны начаться переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющее прекращении огня. Ранее талибы отказывались вести прямые переговоры с представителями афганских властей.

США, согласно документу, не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров.

Напомним, еесколько взрывов прогремели в Кабуле рядом с дворцом, где прошла инаугурация избранного президента.

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США, Афганистан, Талибан, Кабул, Войска США.
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