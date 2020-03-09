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В Афганистане сразу два кандидата объявили о вступлении в должность президента

В Афганистане сразу два кандидата объявили о вступлении в должность президента
17:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр отказался признать поражение на выборах.

В столице Афганистана Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода.

"В президентском дворце присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно проходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который объявил о своей победе на президентских выборах", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года. Результаты были объявлены через пять месяцев - 18 февраля. Согласно заявлению главы Избирательной комиссии страны Хави Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64 процента голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом.

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Второе место с 39,52 процентами голосов, по официальным данным, занял глава правительства Абдулла Абдулла. Он отказался признать результаты выборов и планирует сформировать свое собственное правительство.

Формирование двух параллельных правительств в Афганистане проходит на фоне запланированных переговоров Кабула с радикальным движением "Талибан". Представители движения 29 февраля подписали соглашение о перемирии с США. Документ предусматривает вывод военнослужащих международной коалиции из страны. Талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры об урегулировании ситуации с правительством Афганистана.

Напомним, авария на "Фукусиме-1": Тонны отходов хранятся вблизи домов местного населения.

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Афганистан, Премьер-министр, Президентские выборы, Кабул.
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