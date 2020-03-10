Гражданам пяти стран закрыли въезд в Сербию

Новости мира:Правительство Сербии запрещает въезд туристам из 5 стран Европы и Азии.

Путешественники из пяти стран не смогут попасть в Сербию из-за коронавируса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Кабинет министров Сербии принял ряд мер с целью предотвратить распространение коронавируса. Среди них есть запрет въезда в страну людям, которые путешествуют из Италии, Ирана, Южной Кореи и из отдельных областей Китая и Швейцарии", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что работникам медицинской сферы Сербии запрещено ездить в страны, в которых наблюдается вспышка заболевания Covid-19.

В течение какого времени будут действовать меры – пока неизвестно.

По состоянию на 10 марта в Сербии зафиксировали четыре случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших – один гражданин Китая.