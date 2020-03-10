Скачать
Вторник, 10.03.2020
Минцифры: Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет
Минцифры: Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет
В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения
В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз
Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз

Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства

Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:МАУ сообщила о сокращении рейсов в ряд европейских стран и внутри Украины.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничениями интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, "МАУ" отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", - говорится в сообщении на странице авиакомпании в Facebook во вторник.

"МАУ" отмечает, что о дальнейших своих решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии она проинформирует позже.

В SkyUp займутся изменением полетной программы

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. "МАУ" рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Эпидемия, МАУ, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
04 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
05 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь