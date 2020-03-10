Скачать
Вторник, 10.03.2020
НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Спорт в Италии под запретом из-за коронавируса

Спорт в Италии под запретом из-за коронавируса
16:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Италии запретили все спортивные мероприятия.

В Италии объявили об отмене в ближайшее время всех спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Футбольный чемпионат в Серии А приостанавливается, но это касается не только соревнований в этой лиге - весь итальянский спорт решил сделать паузу до 3 апреля", - говорится в сообщении.

О таком решении властей государства объявил лично председатель правительства Джузеппе Конте. "Нет причин, почему спортивные соревнования должны продолжаться в дальнейшем", - сказал он.

По состоянию на 10 марта в результате заражения коронавирусом в Италии умерли 463 человека, 97 из них - за последние сутки.

Усик в хэвивейте: все расклады для украинца

Напомним, по состоянию на 10 марта, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 115 977 человек.

С начала вспышки эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64385 человек. Умерли от болезни 4087 пациентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, УЕФА, Серия А, Вирус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь