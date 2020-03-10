Спорт в Италии под запретом из-за коронавируса

Новости мира:В Италии запретили все спортивные мероприятия.

В Италии объявили об отмене в ближайшее время всех спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Футбольный чемпионат в Серии А приостанавливается, но это касается не только соревнований в этой лиге - весь итальянский спорт решил сделать паузу до 3 апреля", - говорится в сообщении.

О таком решении властей государства объявил лично председатель правительства Джузеппе Конте. "Нет причин, почему спортивные соревнования должны продолжаться в дальнейшем", - сказал он.

По состоянию на 10 марта в результате заражения коронавирусом в Италии умерли 463 человека, 97 из них - за последние сутки.

Напомним, по состоянию на 10 марта, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 115 977 человек.

С начала вспышки эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64385 человек. Умерли от болезни 4087 пациентов.