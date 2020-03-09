Усик в хэвивейте: все расклады для украинца

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о планах супертяжей.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), рассказал о вариантах возможных соперников для британца на ближайший год. Его слова приводит Boxing Scene.

«Усик должен побить Дерека Чисору. Если мы не сможем заполучить бой с Фьюри или Уайлдером, то встретимся с победителем пары «Чисора — Усик».

Ну а если Фьюри захочет встретиться с Джошуа, то победитель обязан будет биться с обязательным претендентом Диллианом Уайтом, если, конечно, он победит Поветкина».

По словам Хирна, он уже обсуждал с Бобом Арумом возможность проведения боя Джошуа – Фьюри. Поединок может пройти в декабре 2020 года.