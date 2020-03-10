Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии

Новости мира:Эрдоган заявил, что Турция уничтожила восемь российских "Панцирей" в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что турецкие вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", пишет УНН со ссылкой на турецкий канал NTV.

Об этом он сказал во вторник журналистам по возвращении из Брюсселя.

"В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь "Панцирей". Это очень дорогие и важные системы ПВО", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Он также добавил, что, помимо Идлиба, эти комплексы "развернуты и в Ливии".

Российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" стоит на вооружении сирийской армии.