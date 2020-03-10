Скачать
Вторник, 10.03.2020
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
Украина пока не будет останавливать чемпионат
Украина пока не будет останавливать чемпионат
Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест

Поучаствовал в конференции НАТО: польский генерал "привез" домой коронавирус

Поучаствовал в конференции НАТО: польский генерал "привез" домой коронавирус
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Польский генерал заразился коронавирусом на конференции НАТО.

Генеральный командующий родами вооруженных сил Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом во время служебной командировки в Германию.

Об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Польши.

"После возвращения из военного совещания в Германии у генерального командующего подтверждено наличие коронавируса", - сообщил Минобороны Польши.

Как сообщается, все сопровождавшие генерала, находятся сейчас на карантине.

Испанские ультраправые отправились по домам: у генсека партии нашли коронавирус

Генерал Мика вернулся с конференции в немецком Висбадене, в которой участвовали командующие сухопутных сил НАТО в Европе.

В Польше коронавирусом по состоянию на 10 марта заразился 21 человек, состояние двух человек оценивается как тяжелое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, НАТО, Коронавирус, Ярослав Мика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
03 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 марта 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь