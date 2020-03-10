Поучаствовал в конференции НАТО: польский генерал "привез" домой коронавирус

Новости мира:Польский генерал заразился коронавирусом на конференции НАТО.

Генеральный командующий родами вооруженных сил Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом во время служебной командировки в Германию.

Об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Польши.

"После возвращения из военного совещания в Германии у генерального командующего подтверждено наличие коронавируса", - сообщил Минобороны Польши.

Как сообщается, все сопровождавшие генерала, находятся сейчас на карантине.

Генерал Мика вернулся с конференции в немецком Висбадене, в которой участвовали командующие сухопутных сил НАТО в Европе.

В Польше коронавирусом по состоянию на 10 марта заразился 21 человек, состояние двух человек оценивается как тяжелое.