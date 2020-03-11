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Среда, 11.03.2020
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Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма

Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
09:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:11 марта ежегодно отмечается Европейский день памяти жертв терроризма.

Европейский день памяти жертв терроризма объявлен по предложению депутатов Европарламента в память о жертвах теракта в Мадриде 11 марта 2004 года.

В этот день в результате серии самых масштабных в истории Испании террористических актов на одной из железнодорожных станций погиб 191 человек, свыше 2000 людей были ранены.

В числе жертв были и 50 иностранцев, представители 16 государств.

Как выяснилось, теракт совершили международные террористы - выходцы из стран Северной Африки, с целью отомстить Испании за участие в войне в Ираке. С тех пор прошло 15 лет, но террористическая угроза для Европейского континента не исчезла, наоборот - стала еще более зримой и актуальной.

Знаменательные события в истории: 11 марта 2020 года

В общей сложности, начиная с 2004 года, в Европе в результате терактов погибли около 700 человек. Самыми большими терактами, кроме мадридского были: террористические акты в Норвегии 22 июля 2011 года - 77 жертв; расстрел людей в Париже и его пригородах 13 ноября 2015 года - 137 жертв; наезд водителем грузовика на толпу людей на набережной в Ницце 14 июля 2016 года - 87 погибших.

Сегодня европейцы чтят память всех погибших в результате терактов как в Европе, так и во всем мире, а также выражают поддержку тем, кто потерял своих близких, родных, знакомых, кто живет в обществе с тяжелыми психическими и физическими травмами - последствиями трагических событий. Конечно, никто и никогда не сможет компенсировать семьям потерю их близких, но солидаризироваться в беде - наш человеческий долг. Украинцы всегда присоединяются к подобным акциям, ведь, к сожалению, хорошо знают, что такое терроризм.

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Праздник, Терроризм, 11 марта, Европейский день памяти жертв терроризма.
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