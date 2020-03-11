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В Европейском парламенте изменили расписания проведения заседаний из-за коронавируса

В Европейском парламенте изменили расписания проведения заседаний из-за коронавируса
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости мира:В Европейском парламенте внесли изменения в график проведения сессионных заседаний из-за угрозы распространения коронавируса.

Европейский парламент объявил о внесении изменений в график и повестку дня сессионных заседаний в связи с коронавирусом Covid-19.

Информация об этом обнародована на сайте Европейского Парламента.

"Из-за распространения коронавируса (Covid-19) конференция руководителей политических групп уточнила календарь действий Европейского парламента на следующие недели в связи с форс-мажором. Целью таких действий является предоставление Европарламенту возможности выполнять свои ключевые функции (законодательные и бюджетные полномочия, пленарные сессии и встречи с руководящими органами институтов), а также выполнение обязанности относительно заботы о здоровье своих членов и защиты общественного здоровья", - говорится в сообщении.

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Согласно изменениям, сессия Европарламента, которую ранее планировалось провести с 30 марта по 2 апреля, состоится в Брюсселе в течение двух дней – во второй половине дня 1 апреля и утром 2 апреля.

Все мероприятия, запланированные на неделю, начиная с 16 апреля, откладываются или отменяются. Парламентскую неделю, которая начнется с 23 марта, пока что планируется провести без изменений.

Как подтвердили в Представительстве Украины при ЕС, в связи с ограничительными мерами пленарная неделя Европарламента, которая должна была состояться в Брюсселе с 9 по 12 марта, также была сокращена. Следствием этого стало временная отмена рассмотрения доклада "Пять лет имплементации Минских соглашений, дорожная карта от войны к миру", вокруг которой депутаты должны были провести дебаты во вторник, 10 марта, вечером и принять соответствующую резолюцию в четверг, 12 марта.

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ЕС, Парламент, Заседание, Заражение, Коронавирус, Европейский.
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