Власти Италии выделят 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом в стране

Новости мира:В Италии совет министров принял решение выделить 25 млрд евро на борьбу с распространением коронавируса.

Совет министров Италии принял решение выделить 25 млрд евро на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации распространения коронавируса.

Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет издание Corriere della Sera.

"Мы выделили невероятную цифру — 25 млрд, которые не будут использованы все сразу, но понадобятся для преодоления трудностей", — сказал Конте.

Первоначально объявлялось о 7,5 млрд евро.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля. Указ об этом опубликовано на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5 ° C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.