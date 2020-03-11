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В Беларуси растет число заболевших Covid-19

В Беларуси растет число заболевших Covid-19
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Минздрав Беларуси сообщает, что число заболевших коронавирусом выросло до 12.

Главное управление Гродненского облисполкома подтвердило заражение коронавирусом у пожилой жительницы Гродно, вернувшейся из Италии; число зараженных в республике достигло 12.

"62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпидемического неблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой "скорой" и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса", - сообщила "Гродненская правда".

Ранее министерство здравоохранения Беларуси подтвердило еще два новых случая коронавируса в стране, положительные тесты на COVID-19 получены у жителей Гомеля и Минска.

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Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Беларуси выросло до 12 по состоянию на 11 марта.

Ранее также сообщалось, что трое жителей Беларуси вылечены от коронавирусной инфекции. "У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов", - отмечали в министерстве.

Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси был зафиксирован в конце февраля. Заразившимся оказался гражданин Ирана, студент Белорусского национального технического университета в Минске.

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Беларусь, Эпидемия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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