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В Молдове уже три человека "подхватили" Covid-19

В Молдове уже три человека "подхватили" Covid-19
11:20 Сегодня Телеграф

Новости мира:Минздрав страны зарегистрировал три случая заражения коронавирусом, с подозрением госпитализировано 22 человека.

В Молдове официально зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, еще 22 человека находятся под наблюдением в больницах, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"В клинической инфекционной больнице имени Тома Чорбэ госпитализировано 14 человек с подозрением на коронавирус, а в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице - шесть детей и две мамы. Все они приехали из-за границы, в основном - из Италии. Мы уже призывали людей воздержаться от заграничных поездок, но не все соблюдают ограничения. У нас есть случай, когда в разгар распространения вируса в Италии, мама с тремя детьми отправилась за покупками в Милан. Сейчас все они находятся среди тех, у которых есть подозрение на коронавирус", - сообщила министр сообщила на брифинге в среду.

По ее словам, результаты анализов граждан, которые находятся в больницах под наблюдением врачей, будут известны во второй половине дня.

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Как сообщалось, с 11 марта в Молдове прекращены занятия во всех учебных заведениях в связи с угрозой распространения коронавируса. Также запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это касается концертов, спектаклей, культурных и спортивных мероприятий. Национальный дворец, где расположен самый большой в Молдове концертный зал, будет закрыт до 3 апреля.

Все три подтвержденных случая заражения коронавирусом зарегистрированы у молдаван, которые вернулись из Италии. По официальным данным, в Италии работает более 200 тысяч граждан Молдовы, многие из которых возвращаются из-за распространения вируса в Италии. В то же время, со вторника власти Молдовы отменили все рейсы самолетов и автобусов в города Италии.

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Молдова, Эпидемия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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