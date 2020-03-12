ЕС отреагировал на решение США прервать транспортное сообщение с Европой

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13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Европейские представители ошеломлены новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространили в четверг совместное заявление, в котором осуждается решение президента США Дональда Трампа запретить из-за эпидемии коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты с 13 марта.

"Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

"Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США об усилении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - заявили Мишель и фон дер Ляйен.

При этом они заверили, что "Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса".

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в США новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.

Добавим, что в Украине также ввели ограничения в связи с угрозой заражения коронавирусом. Карантин в Украине начинает действовать сегодня и будет длиться три недели.

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Все по теме:

ЕС, США, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Шарль Мишель.
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