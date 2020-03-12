Скачать
Четверг, 12.03.2020
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В больнице в Познани умерла 57-летняя женщина, у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию.

В Польше зафиксирована первая смерть в результате коронавирусной инфекции. Как сообщает "Польское радио", об этом заявил заместитель мэра Познани Енджей Солярский. Именно в этом городе скончалась 57-летняя женщина, у которой ранее обнаружили коронавирус.

"На этот момент мы имеем двух зараженных человек, а еще один умер. Ее семью проинформировал об этом врач. Мы вас информируем об этом. Зато два других человека чувствуют себя хорошо. В больнице под наблюдением находится 16 человек", - отметил чиновник.

Как отмечается, женщина, обремененная еще одним серьезным заболеванием, находилась в инфекционной больнице в Познани. Санитарные службы подтвердили коронавирус также у ее мужа и дочери. Польский президент Анджей Дуда выразил соболезнования родственникам женщины.

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

"До меня дошла трагическая весть из Познани. Случилось то, чего мы, к сожалению, боялись. За последние дни имеем первое лицо, которое умерло вследствие заболевания коронавирусом. Я выражаю свои соболезнования ее родным", - сказал он.

Всего в Польше на этот момент подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Коронавирус, Анджей Дуда, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
05 Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь