В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

Новости мира:В больнице в Познани умерла 57-летняя женщина, у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию.

В Польше зафиксирована первая смерть в результате коронавирусной инфекции. Как сообщает "Польское радио", об этом заявил заместитель мэра Познани Енджей Солярский. Именно в этом городе скончалась 57-летняя женщина, у которой ранее обнаружили коронавирус.

"На этот момент мы имеем двух зараженных человек, а еще один умер. Ее семью проинформировал об этом врач. Мы вас информируем об этом. Зато два других человека чувствуют себя хорошо. В больнице под наблюдением находится 16 человек", - отметил чиновник.

Как отмечается, женщина, обремененная еще одним серьезным заболеванием, находилась в инфекционной больнице в Познани. Санитарные службы подтвердили коронавирус также у ее мужа и дочери. Польский президент Анджей Дуда выразил соболезнования родственникам женщины.

"До меня дошла трагическая весть из Познани. Случилось то, чего мы, к сожалению, боялись. За последние дни имеем первое лицо, которое умерло вследствие заболевания коронавирусом. Я выражаю свои соболезнования ее родным", - сказал он.

Всего в Польше на этот момент подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом.