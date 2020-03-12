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В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса

В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса
23:24 Чт, 12 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Еврокомиссия сформулировала меры по работе своего персонала в период распространения вируса.

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Хорватии Андрей Пленкович приняли в четверг решение об организации работы Евросовета и Совета ЕС в условиях распространения коронавируса.

"Необходимо поддерживать способность (Европейского) союза принимать решения, чтобы обеспечить его эффективные действия по ограничению распространения коронавируса (COVID-19) и смягчению его последствий, а также по решению других важных задач союза", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе

"В то же время работа учреждений должна быть адаптирована с учетом текущей ситуации и обеспечения минимизации риска распространения вируса", - сказано в сообщении.

Это означает, объясняется в документе, что "основные заседания Совета ЕС будут сохранены".

Второстепенные или несрочные заседания совета будут отменены или отложены, а в некоторых случаях вместо них будут проводиться видеоконференции.

"Где это уместно, решения могут приниматься в письменном виде, - уточняют в Брюсселе. - Когда будут проводиться встречи, будут приняты меры для обеспечения безопасности участников".

Принятое решение предусматривает, что на период до 31 марта будут сохранены следующие заседания Совета ЕС: 13 марта - по юстиции и внутренним делам, 17 марта - по экономическим и финансовым вопросам, 23 марта - по иностранным делам, 24 марта - по общим вопросам.

Предполагается провести 26-27 марта Европейский совет.

Одновременно Еврокомиссия сформулировала дополнительные меры по работе своего персонала в период кризисной ситуации.

В коммюнике Европейской комиссии объясняется, что действующие меры предосторожности направлены, в первую очередь, на сдерживание распространения вируса и снижение риска заражения сотрудников ЕК при обеспечении непрерывности рабочего процесса. Эти меры, отмечается в документе, учитывают последние решения властей государств-членов по данной проблеме, они постоянно пересматриваются.

Обновленные правила предусматривают, что все сотрудники, выполняющие функции некритически важного характера, с 16 марта будут работать в дистанционном режиме из дома. Те, кто обеспечивают важные функции, будут продолжать приходить на рабочие места, работая посменно.

Также с 16 марта все школы и детские сады европейских учреждений будут закрыты в качестве меры предосторожности, чтобы уменьшить распространение вируса.

"Любого человека с симптомами (коронавируса - ИФ) просят оставаться дома в самостоятельной изоляции", - гласят обновленные правила.

В Еврокомиссии усиливаются гигиенические меры для персонала, и сотрудникам предложено строго их соблюдать.

Мероприятия с коллегами из других стран будут проводиться посредством видеоконференции или откладываться. Все групповые посещения Еврокомиссии приостанавливаются. Решения о проведении встреч с индивидуальными посетителями со стороны должны приниматься по каждому конкретному случаю.

Все учебные курсы и другие учебные мероприятия для персонала приостановлены.

Что касается командировок, то будут разрешаться только абсолютно важные из них (в пределах или за пределами ЕС) при условии, что они не могут быть заменены видеоконференцией.

"Комиссия внимательно следит за ситуацией и готова пересмотреть или принять дополнительные меры в случае необходимости", - заявляют в Брюсселе.

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ЕС, Евросоюз, Коронавирус.
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