В Норвегии от коронавируса умер первый человек

Новости мира:В Норвегии зарегистрировали первую смерть от коронавируса.

В Норвегии подтвердили первую смерть в результате заражения вирусом COVID-19.

Об этом сообщает Medical Xpress.

"Летний пациент умер в Норвегии в результате заражения коронавирусом", - сообщили местные власти в четверг.

Смерть пациента в Осло увеличила до двух количество смертей, вызванных вирусом COVID-19 в скандинавском регионе. Вчера сообщалось о смерти от коронавируса пожилого пациента в Швеции.

Напомним: всего в мире подтверждено 127 863 случаи коронавируса, смертей - 4 718, выздоровели - 68 310 человек.