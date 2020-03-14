В Польше от коронавируса умер второй человек

Новости мира:В результате заболевания коронавирусом в Польше умер второй пациент.

Во Вроцлаве на юго-западе Польши в инфекционной больнице скончался второй в стране человек, зараженный коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.

“Умер второй человек, зараженный коронавирусом. Это 73-летний мужчина, который в тяжелом состоянии находился во вроцлавской больнице (Нижнесилезское воеводство – ред.) и имел сопутствующие болезни”,- говорится в сообщении министерства.

Как известно, по состоянию на 13 марта в Польше зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом, двое человек умерли.

В пятницу глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил о временном возобновлении с 14 на 15 марта пограничного контроля Польши с европейскими соседями, приостановления международных железнодорожных и авиационных пассажирских сообщений и запрете въезда в страну иностранцев.