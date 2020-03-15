Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Кабмин просит авиаперевозчиков не повышать цены на билеты
Кабмин просит авиаперевозчиков не повышать цены на билеты
Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию
Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV

Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию

Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Австрия будет бороться с коронавирусом с помощью военных.

К борьбе с распространением COVID-19 в Австрии привлекают военнослужащих федеральной армии.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Федеральная армия во всей Австрии готова помочь властным органам и институтам", - заверила глава военного ведомства.

По ее словам, в Вене, Тироле и Форарльберге 66 военнослужащих привлечены, в частности, к деятельности координационного штаба государственного реагирования на кризисы и стихийные бедствия.

"Мы способны быстро помочь в любое время", - отметила Таннер.

В то же время австрийские СМИ сообщают, что армия страны не имеет возможности обеспечить всех нуждающихся больничными койками. Оборонное ведомство отказало ряду общин, которые обратились с просьбой помочь в изоляции зараженных коронавирусом. Это обусловлено тем, что в 2012 году система армейских госпиталей была значительно сокращена.

Напоминаем, по состоянию на 14 марта в Австрии подтверждено 655 случаев заражения коронавирусом, из которых 206 – в Тироле, 101 – в Вене.

В связи с этим правительство страны приняло ряд суровых мер, направленных на ограничение собраний и передвижения граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Армия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
02 Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
03 Пикеты против политических репрессий: в Москве задержаны десятки активистов (Видео)
04 Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
05 Коронавирус "помог" решить политический кризис в Румынии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Азовском море пропали трое рыбаков
В Азовском море пропали трое рыбаков
В столице горел ангар на территории химзавода (Фото)
В столице горел ангар на территории химзавода (Фото)
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Звезды &quot;Сумерек&quot; появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Звезды "Сумерек" появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь