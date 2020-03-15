Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию

Новости мира:Австрия будет бороться с коронавирусом с помощью военных.

К борьбе с распространением COVID-19 в Австрии привлекают военнослужащих федеральной армии.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Федеральная армия во всей Австрии готова помочь властным органам и институтам", - заверила глава военного ведомства.

По ее словам, в Вене, Тироле и Форарльберге 66 военнослужащих привлечены, в частности, к деятельности координационного штаба государственного реагирования на кризисы и стихийные бедствия.

"Мы способны быстро помочь в любое время", - отметила Таннер.

В то же время австрийские СМИ сообщают, что армия страны не имеет возможности обеспечить всех нуждающихся больничными койками. Оборонное ведомство отказало ряду общин, которые обратились с просьбой помочь в изоляции зараженных коронавирусом. Это обусловлено тем, что в 2012 году система армейских госпиталей была значительно сокращена.

Напоминаем, по состоянию на 14 марта в Австрии подтверждено 655 случаев заражения коронавирусом, из которых 206 – в Тироле, 101 – в Вене.

В связи с этим правительство страны приняло ряд суровых мер, направленных на ограничение собраний и передвижения граждан.