В Польше - третий случай смерти от COVID-19

Новости мира:В Польше уже более 100 зараженных смертельным уханьским коронавирусом.

В результате заражения коронавирусом в Польше умерли уже три человека, количество больных за минувшие сутки выросло на десять – до 103.

Об этом в Twitter сообщило министерство здравоохранения Польши.

“У нас десять новых случаев заражения коронавирусом. Три случая касаются Мазовецкого воеводства (Варшава), один - Подкарпатского (Ряшев), и по два случая в Нижнесилезском (Вроцлав), Лодзинском (Лодзь) и Люблинском (Люблин) воеводствах ”, - говорится в сообщении.

Одновременно министерство сообщает, что в больнице Люблина от коронавируса умер 66-летний мужчина.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Польше достигло 103 человек, трое скончались.

Вместе с тем, по информации главного санитарного врача Польши Ярослава Пинкаса, уже 13 больных COVID-19 излечились.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу сообщил, что авиаперевозчик LOT организует дополнительные чартерные авиарейсы, чтобы вернуть граждан из-за рубежа - в частности, из Великобритании, Ирландии, Мальты, Кипра, а также США и Канады.