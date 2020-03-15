Меры по COVID-19: Эстония ограничит въезд в страну для иностранцев

Новости мира:Власти Эстонии приняли меры для предотвращения распространения коронавируса.

Начиная с 17 марта, Эстония ограничит въезд иностранных граждан в страну с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со посиланнямм на заявление правительства страны.

"Эстонцы, люди, проживающие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну, и всем будет разрешено выехать после установленного срока", — говорится в сообщении.

Правительство сообщило, что планирует ввести двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением внешнеторговых перевозок.

"Мы обеспечиваем перевозки грузов и сырья, для водителей, у которых нет симптомов вируса", — сказал в своем заявлении премьер-министр Юри Ратас.

Сейчас в Эстонии подтверждено 115 случаев коронавируса, без смертельных случаев.

Как сообщалось ранее, в Черновцах поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Позже еще двух жителей Житомирщины проверили на коронавирус.