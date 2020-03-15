Коронавирусные условия: Во Франции начались муниципальные выборы

Новости мира:Во Франции из-за коронавируса начались муниципальные выборы.

Несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, Франция начала муниципальные выборы в коммунах. Об этом подомляе Le Parisien.

"Французы голосуют в это воскресенье в первом туре муниципальных выборов, которые ознаменованы распространением коронавирусной угрозы, которая может повлиять на явку", - говорится в сообщении.

Избирательные участки открылись утром воскресенья во всех 35 тыс. коммунах Франции.

В МВД страны отметили, что приложили максимальные усилия к тому, чтобы обезопасить голосования для 47,7 млн французов и еще 330 тыс. граждан стран ЕС, которые проживают на французской территории и имеют право голосовать на местных выборах.

На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов.

Как сообщалось ранее, Франция закрывает посещения публичных мест.