Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки
Период карантина: Украина прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки
В Минздраве планируют закрыть кафе и рестораны из-за COVID-19
В Украине планируют закрыть кафе и рестораны из-за COVID-19
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
Слишком заигрался: Илона Гвоздева о Владимире Остапчуке
Слишком заигрался: Илона Гвоздева о Владимире Остапчуке

Пандемические меры: Норвегия вышлет из страны иностранцев

Пандемические меры: Норвегия вышлет из страны иностранцев
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Норвегии приняли решение выслать из страны иностранцев из-за риска распространения коронавируса.

На фоне распространения нового типа вируса COVID-19 власти Норвегии приняли решение выслать из страны иностранцев, не имеющих вид на жительство.

По последним данным, в Норвегии подтверждены более 1 тыс. случаев заражения, трое больных умерли, передает kommersant. "Правительство намерено закрыть границу для иностранцев без вида на жительство в Норвегии. Они будут высланы на основании Закона о защите от инфекций", - говорится в сообщении правительства.

В какой период пройдет высылка иностранцев, пока неизвестно.

Власти призывают сидеть дома: за сутки в Иране от коронавируса умерли более сотни человек

Все возвращающиеся в Норвегию граждане обязаны отправиться на двухнедельный карантин вне зависимости от того, в какой стране они находились ранее.

Также власти Норвегии объявили о ряде мер, направленных на поддержку экономики страны. Так, Банк Норвегии предложит чрезвычайные краткосрочные кредиты с низкой ставкой; самозанятые могут отсрочить уплату налогов, временные изменения налоговых правил для компаний, отмена тарифа авиапассажира и всех сборов аэропорта; увеличение средств муниципалитетам, пострадавшим от вируса; государственная поддержка повышения квалификации и корпоративного обучения в компаниях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Норвегия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда вода не приносит пользу организму
02 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
03 Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день
04 Прически 2020: подборка свежих идей прямой челки на разную длину волос (Фото)
05 Не узнать: Кончита Вурст сменила имидж (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
Карантин в Украине: ПФУ обратился к гражданам
Карантин в Украине: ПФУ обратился к гражданам
Болен коронавирусом? У Яценюка отреагировали на слухи
Болен коронавирусом? У Яценюка отреагировали на слухи
Ну и что, что огонь: новая батарейка будет работать, даже если горит
Ну и что, что огонь: новая батарейка будет работать, даже если горит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь