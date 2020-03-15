Власти призывают сидеть дома: за сутки в Иране от коронавируса умерли более сотни человек

Новости мира:В Иране почти 14 тыс. человек заражены коронавирусом, 724 скончались.

В Иране 724 человека скончались от осложнений или болезней, вызванных коронавирусом, 13 938 человек заражены, сообщают местные СМИ.

За последние сутки заражение выявили у 1 209 человек, а 113 человек скончались.

Вместе с тем, 4 590 человек, у которых ранее подтвердилось заражение, выздоровели и выписались из больниц.

Власти страны призывают граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса.

Напомним, по состоянию на утро 15 марта в мире переболело Covid-19 и выздоровело 73 968 человек, инфицированы 156 400 человек, а погибли — 5 833.