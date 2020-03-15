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СМИ: Германия закроет границы с тремя странами

СМИ: Германия закроет границы с тремя странами
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией.

Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, решение было принято в ходе телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель, главой МВД Хорстом Зеехофером, премьером Баварии Маркусом Зёдером, премьер-министрами Бален-Вюртемберга и земли Саар.

Сообщается, что решение вступит в силу в понедельник в 8 утра, проезд будет разрешен только для грузового транспорта и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой.

"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации

Причина решения не только в том, чтобы замедлить распространение коронавируса, но и в том, чтобы пресечь массовые закупки иностранцами на территории ФРГ продуктов питания и средств первой необходимости. Сообщается, что на границах паника в связи со "штурмом" магазинов уже привела к проблемам с поставками.

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Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Коронавирус.
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