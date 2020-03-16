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Генсек НАТО представит свой отчет за 2019 год удаленно

Генсек НАТО представит свой отчет за 2019 год удаленно
11:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Североатлантического Альянса из-за коронавируса презентует свой годовой отчет виртуально.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые представит годовой отчет на пресс-конференции, которая будет проходить виртуально из-за пандемии острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает пресс-служба штаб-квартиры альянса, ранее запланированная пресс-конференция, на которой генсек НАТО должен был представить свой годовой отчет, отменена.

"Для ограничения дальнейшего распространения вируса Covid-19 в штаб-квартире НАТО принимаются меры предосторожности, включая ограничение доступа посетителей. В свете этих мер генеральный секретарь впервые проведет виртуальную пресс-конференцию в четверг 19 марта 2020 года в 11:15, на которой он представит свой годовой отчет за 2019 год", - говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба НАТО проинформировала о случае заражения коронавирусом Covid-19 одного из сотрудников аппарата организации, который вернулся из отпуска на севере Италии.

В альянсе также сообщили, что с целью обеспечения безопасности персонала и посетителей в штаб-квартире уже были приняты превентивные меры, среди которых временная приостановка служебных поездок некоторых сотрудников, рекомендации сотрудникам работать из дома и временная приостановка групповых посещений штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

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Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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