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Четверг, 26.03.2020

Итальянский священник провел онлайн-проповедь, но забыл выключить фильтры (Видео)

Итальянский священник Паоло Лонго из-за пандемии коронавируса проводил онлайн-трансляцию службы, но забыл выключить фильтры. Видео опубликовано в Twitter. Во время онлайн-службы на священнике появляются цифровой шлем, шляпа, окладистая борода и другие смешные фильтры. Ролик в Twitter просмотрели уже более 5,5 миллиона раз. Зрители поблагодарили священника за отличное настроение и поддержку во время карантина. Его ошибку назвали "чудом господним", а также спорили, какой образ ему больше идет.
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Италия, Священник, Видео, Трансляция.
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